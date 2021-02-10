Головлікар Запорізької лікарні не бачить провини завгоспа в трагічній пожежі в медзакладі

Він закликав слідство шукати причину трагедії в особливостях роботи апаратів ШВЛ

Він закликав слідство шукати причину трагедії в особливостях роботи апаратів ШВЛ

Фото ДСНС

Головний лікар Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні, де в результаті вибуху медобладнання в реанімаційному відділенні загинуло четверо людей, закликав слідство шукати причину трагедії не в діях завгоспа медустанови, а в особливостях роботи апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), вибухи яких почастішали в усьому світі.

Про це керівник Запорізької обласної клінічної лікарні Володимир Шинкаренко заявив на прес-конференції, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Володимир Шинкаренко заявив про необхідність термінового з'ясування причини вибухів ШВЛ, якими в період пандемії масово оснащують медустанови в усьому світі.

У Петербурзі, в Росії, згоріли п'ятеро людей - вибух апарату ШВЛ. У Туреччині 5 випадків було, в Західній Європі також були. На мій погляд, я не коментую саме обладнання, я коментую апарати ШВЛ. Для лікування хворих Covid-19 використовується сучасне обладнання, яке оснащено функцією "хай-флоу", тобто, це - збільшена подача кисню. За рахунок цього ковідні хворі і виживають. Можливо в цьому причина, - наголосив Шинкаренко.

Також головний лікар Запорізької обласної інфекційної лікарні нагадав, що кисень може вибухнути тільки в разі наявності масел.

Я вам кажу апріорі - кисень вибухає тільки коли є масло ... Вибух може статися тільки коли є масло. В іншому випадку кисень тільки додає температури і можливості горіння, якщо є відкритий вогонь. Коли цього немає - нічого немає, - розповів Шинкаренко.

Також він вважає, що необхідно терміново шукати причини вибуху кисневої суміші в реанімації, а не обмежуватися обвинуваченням завгоспа медустанови - відповідального за пожежну безпеку, якому вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та загибель людей) і ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримуватися, що спричинило загибель людей). Шинкаренко зазначив, що не бачить провини завгоспа в трагедії.

Як повідомлялося, 4 лютого в інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа: загинула лікарка та троє пацієнтів. У ліквідації пожежі було задіяно 60 пожежників.

Наступного дня підозрюваному у справі пожежі в інфекційній лікарні обрано запобіжний захід.

Тим часом голова Запорізької ОДА просить усунути від посади керівника лікарні, де сталася пожежа. З такою вимогою Олександр Старух звернувся до облради.