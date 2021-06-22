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22 июня 2021, 14:39 163

В Запорожье директор COVID-больницы, где произошел пожар, восстановился через суд

22 июня 2021, 14:39 163
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Фото: из открытых источников
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Главного врача Запорожской областной инфекционной больницы, где произошел смертельный пожар, суд восстановил в должности

Об этом сообщают адвокаты главврача, передает RegioNews.

Владимир Шинкаренко требовал признать противоправным и отменить решение о его отстранении от должности на время служебного расследования.

Заседание, на котором рассмотрели иск, состоялось 17 июня в Октябрьском районном суде Запорожья.

Суд удовлетворил иск Владимира Шинкаренко частично, отменив решение Запорожского областного совета о его отстранении на время служебного расследования.

Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней, после этого оно вступит в законную силу.

Напомним, ночью 4 февраля в инфекционной больнице Запорожья произошел пожар: погиб врач и трое пациентов. В ликвидации пожара было задействовано 60 пожарных.

Впоследствии сообщалось, что главврач Запорожской больницы не видит вины завхоза в трагическом пожаре в медучреждении. Он призвал следствие искать причину трагедии в особенностях работы аппаратов ИВЛ.

18 марта директора запорожской больницы, где произошел смертельный пожар, отстранили.

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