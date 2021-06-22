За тиждень на водних об'єктах загинуло втричі більше людей, ніж від пожеж - ДСНС

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Протягом минулого тижня на водних об'єктах України загинули 46 осіб. Під час пожеж померло 11 осіб

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Рятівники зазначають, що від початку тижня зареєстровано 1 378 надзвичайних подій. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 43 людини.

Так, під час пожеж врятовано 16 осіб і не допущено знищення вогнем 289 будинків і 42 од. техніки. Під час пожеж загинуло 11 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн 111 тис. грн. На водних об'єктах за цей же час загинули 46 осіб.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 253 виїзди, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 525 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 20 червня троє людей потонули на Київському водосховищі, ще одна людина - на річці Кам’янка у Фастівському районі області.