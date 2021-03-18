Директора запорізької лікарні, де сталася смертельна пожежа, відсторонили

Обласні депутати створили спеціальну комісію, яка проведе розслідування причин пожежі

Обласні депутати створили спеціальну комісію, яка проведе розслідування причин пожежі

Фото: Суспільне

У Запоріжжі депутати обласної ради під час сесії проголосували за проведення службового розслідування стосовно директора обласної інфекційної лікарні Володимира Шинкаренка.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Розслідування буде проводити депутатська комісія, а керівника медичного закладу відсторонили від посади на два місяці.

За таке рішення проголосували 45 депутатів облради із 76 зареєстрованих.

На час розслідування відсторонити Володимира Шинкаренка від посади. Тому що лікарня - це комунальна установа, і ми, депутати, маємо самі з’ясувати, хто з персоналу винен у тому, що сталося. Поговорити з людьми й у всьому розібратися. Це – наш святий обов’язок. При чому, в жодному разі ми не заважатимемо роботі правоохоронних органів”, - сказала депутат Зінаїда Лєх.

Володимир Шинкаренко, який був присутній на сесії, заявив, що оцінює таке рішення облради негативно.

За його словами, на даний момент йде дуже стресове навантаження на інфекційну лікарню, тому знімати себе з посади вважає недоцільним. Він не зміг відповісти на питання, чи буде оскаржувати рішення облради в суді.

Замість того, щоб нам допомогти - присилають постійні перевірки. Кожен щось своє шукає. Лікарі постійно повинні щось писати і пояснювати. Хоча наша лікарня на костях витягує область з пандемії COVID-19. Та нехай, час покаже хто правий" – заявив Шинкаренко.

Нагадаємо, вночі 4 лютого в інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа: загинула лікарка та троє пацієнтів. У ліквідації пожежі було задіяно 60 пожежників.

Згодом повідомлялося, що головлікар Запорізької лікарні не бачить провини завгоспа в трагічній пожежі в медзакладі. Він закликав слідство шукати причину трагедії в особливостях роботи апаратів ШВЛ.