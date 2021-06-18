Ухвалена стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України
Рада національної безпеки і оборони України на засіданні у п’ятницю ухвалила Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України
Про це повідомляє РНБО, передає RegioNews.
Рада національної безпеки і оборони України на засіданні у п’ятницю під головуванням Президента України Володимира Зеленського ухвалила Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України, - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що Стратегія визначає основні напрями та завдання державної військово-промислової політики і є основою для підготовки державних програм, що стосуються ОПК України.
У Стратегії, зокрема, закладені такі важливі напрями державної військово-промислової політики як удосконалення системи стандартизації, уніфікації та управління якістю продукції відповідно до стандартів НАТО, - зазначається в повідомленні.
Стратегією також передбачено утворення Агенції оборонних технологій для впровадження інноваційних проектів та розвитку критичних технологій відповідно до найкращих світових практик.
Як повідомлялося, сьогодні РНБО ввела санкції проти Фірташа та Фукса.