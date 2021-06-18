Ухвалена стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України

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Рада національної безпеки і оборони України на засіданні у п’ятницю ухвалила Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України

Про це повідомляє РНБО, передає RegioNews.

Рада національної безпеки і оборони України на засіданні у п’ятницю під головуванням Президента України Володимира Зеленського ухвалила Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Стратегія визначає основні напрями та завдання державної військово-промислової політики і є основою для підготовки державних програм, що стосуються ОПК України.

У Стратегії, зокрема, закладені такі важливі напрями державної військово-промислової політики як удосконалення системи стандартизації, уніфікації та управління якістю продукції відповідно до стандартів НАТО, - зазначається в повідомленні.

Стратегією також передбачено утворення Агенції оборонних технологій для впровадження інноваційних проектів та розвитку критичних технологій відповідно до найкращих світових практик.

Як повідомлялося, сьогодні РНБО ввела санкції проти Фірташа та Фукса.

Раніше Данілов заявив про поширення сепаратизму на півдні України. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія напередодні виборів "будує систему поширення свого сепаратистського настрою" на півдні України.