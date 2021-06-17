Посли "Великої сімки” закликали провести місцеві вибори на Донбасі

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Україна повинна якомога швидше провести місцеві вибори в окремих територіальних громадах у Донецькій та Луганській областях

Про це повідомляється в Twitter групи послів країн "Великої сімки”, передає RegioNews.

Відомо, що посли зустрілися із представниками ЦВК і громадянської мережі ОПОРА, під час зустрічі обговорювалися зміни до Виборчого кодексу.

Посли закликали провести місцеві вибори в 18 громадах Донбасу і посилити регулювання фінансування в політиці.

Мова йде про прифронтові громади, де в жовтні 2020 року не відбулися місцеві вибори. Це Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Волноваха, Авдіївка, Вугледар, Торецьк, Станиця Луганська, Попасна, Щастя та низка інших територіальних громад.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що повторні вибори у Слов'янську цієї осені навряд чи відбудуться.

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