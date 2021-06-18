РФ незаконно выдала уже более 630 тысяч российских паспортов жителям ОРДЛО

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В настоящее время Российская Федерация незаконно выдала уже более 630 тысяч российских паспортов жителям ОРДЛО. Такие действия РФ ставят под вопрос проведение выборов на Донбассе

Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, передает RegioNews.

630 тысяч паспортов, Российская Федерация как аусвайс выдала тем гражданам, которые сегодня находятся фактически в той резервации, которую создала Россия (гражданам ОРДЛО - ред.) - это повод для того, чтобы начинать переговоры, что с этим делать, - заявил Данилов.

По его словам, когда у людей на Донбассе есть российские паспорта, проводить там украинские выборы было бы довольно странно.

Как сообщалось, на российских полигонах вблизи госграницы Украины остается боевая техника РФ. Украинская разведка назвала численность российской техники и военных вблизи границ с Украиной.

Также 17 июня послы "Большой семерки” призвали провести местные выборы на Донбассе. Украина должна как можно скорее провести местные выборы в отдельных территориальных общинах в Донецкой и Луганской областях.