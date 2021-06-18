Бойовики обстріляли позиції ЗСУ поблизу Золотого, втрат немає - штаб
Від початку доби, 18 червня в зоні проведення ООС було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Поблизу Золотого противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу немає”, - йдеться в повідомленні.
В штабі ООС додали, що про дії збройних формувань Російської Федерації українська сторона проінформувала представників місії ОБСЄ.
Також упродовж доби сапери розмінували понад 13 гектарів території та передали на знищення 43 вибухонебезпечні предмети.
Нагадаємо, минулої доби бойовики на Донбасі тричі обстрілювали українські позиції.
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