На російських полігонах поблизу держкордону України залишається бойова техніка РФ – розвідка

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Українська розвідка назвала чисельність російської техніки та військових поблизу кордонів з Україною

Про це повідомив начальник адміністративного управління Головного управління розвідки Міноборони Віктор Мертвиченко у коментарі УНІАН, передає RegioNews.

Командування РФ продовжує утримувати поблизу українських кордонів близько 94 тис. осіб, понад 1250 танків й 3,2 тис. бойових броньованих машин.

Віктор Мертвиченко зазначив, що з 22 квітня, коли було оголошено про початок відведення військ РФ від кордонів України і до сьогодні, 18 червня, Міноборони фіксує часткове відведення російських військ від державного кордону України та з тимчасово окупованої території АР Крим.

За словами Мертвиченка, більшість особового складу, передислокованого до державного кордону, підрозділів ЗС РФ повернуто в пункти постійної дислокації.

Проте, на російських полігонах поблизу держкордону України лишилась їхня бойова техніка.

РФ продовжує утримувати на українському напрямку угрупування загальною чисельністю близько 94 тис. осіб, понад 1250 танків, 3,2 тис. бойових броньованих машин, 1,7 тис. артилерійських систем різного калібру, 600 бойових літаків і вертольотів, 90 кораблів і підводних човнів, - наголосив він.

У Міноборони прогнозують, що наприкінці червня особовий склад повернеться для участі у спільному стратегічному навчанні ЗС РФ та Білорусі "Захід 2021".

Нарощування угрупування ЗС РФ поблизу держкордону України становитиме безпосередню воєнну загрозу нашій державі, - додали у розвідці.

Як повідомлялося, сьогодні бойовики обстріляли позиції ЗСУ поблизу Золотого, втрат немає.

Учора на війні на Донбасі окупанти наростили обстріли й поранили українського бійця. У четвер, 17 червня, на Донбасі проросійські бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український захисник отримав поранення.