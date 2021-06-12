Повноцінний пропуск українців здійснюється лише в одному КПВВ із семи - штаб ООС
Із семи відкритих КПВВ у районі проведення операції Об’єднаних сил повноцінний пропуск здійснюється лише в одному - "Станиці Луганській". Пасажиропотік там у порівнянні з минулим тижнем збільшився на 15%
Як передає RegioNews, про це інформує пресцентр штабу ООС.
Загалом за тиждень через "Станицю Луганську" на тимчасово окуповану територію України пройшло 6 684 особи, а на контрольовану територію - 7 321 особа.
За рішенням Командувача операції Об’єднаних сил усі КПВВ відкриті для пропуску через лінію розмежування. Контрольні пункти функціонують щоденно з 08.00 до 16.00.
Однак, рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України.
Зазначається, що навпроти КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблоковують рух, тільки для окремих громадян, двічі на тиждень - у понеділок та п’ятницю.
Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що Україна може відновити подачу води в окупований Крим.