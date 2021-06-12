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12 червня 2021, 16:36 168

Повноцінний пропуск українців здійснюється лише в одному КПВВ із семи - штаб ООС

12 червня 2021, 16:36 168
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Фото: з відкритих джерел
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Із семи відкритих КПВВ у районі проведення операції Об’єднаних сил повноцінний пропуск здійснюється лише в одному - "Станиці Луганській". Пасажиропотік там у порівнянні з минулим тижнем збільшився на 15%

Як передає RegioNews, про це інформує пресцентр штабу ООС.

Загалом за тиждень через "Станицю Луганську" на тимчасово окуповану територію України пройшло 6 684 особи, а на контрольовану територію - 7 321 особа.

За рішенням Командувача операції Об’єднаних сил усі КПВВ відкриті для пропуску через лінію розмежування. Контрольні пункти функціонують щоденно з 08.00 до 16.00.

Однак, рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України.

Зазначається, що навпроти КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблоковують рух, тільки для окремих громадян, двічі на тиждень - у понеділок та п’ятницю.

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що Україна може відновити подачу води в окупований Крим.

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