На российских полигонах вблизи госграницы Украины остается боевая техника РФ – разведка

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Украинская разведка назвала численность российской техники и военных у границ с Украиной

Об этом сообщил начальник административного управления Главного управления разведки Минобороны Виктор Мертвиченко в комментарии УНИАН, передает RegioNews.

Командование РФ продолжает удерживать вблизи украинских границ около 94 тыс. человек, более 1250 танков и 3,2 тыс. боевых бронированных машин.

Виктор Мертвиченко отметил, что с 22 апреля, когда было объявлено о начале отвода войск РФ от границ Украины и до сегодня, 18 июня, Минобороны фиксирует частичный отвод российских войск от государственной границы Украины с временно оккупированной территории АР Крым.

По словам Мертвиченко, большинство личного состава, передислоцированного к государственной границе, подразделений ВС РФ возвращено в пункты постоянной дислокации.

Однако, на российских полигонах вблизи госграницы Украины осталась их боевая техника.

РФ продолжает удерживать на украинском направлении группировки общей численностью около 94 тыс. человек, свыше 1250 танков, 3,2 тыс. боевых бронированных машин, 1,7 тыс. артиллерийских систем различного калибра, 600 боевых самолетов и вертолетов, 90 кораблей и подводных лодок, - подчеркнул он.

В Минобороны прогнозируют, что в конце июня личный состав вернется для участия в совместном стратегическом учении ВС РФ и Беларуси "Запад 2021".

Наращивание группировки ВС РФ вблизи госграницы Украины составит непосредственную военную угрозу нашей стране, - добавили в разведке.

Как сообщалось, сегодня боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Золотого, потерь нет.

Вчера на на Донбассе оккупанты нарастили обстрелы и ранили украинского бойца. В четверг, 17 июня, на Донбассе пророссийские боевики девять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский защитник получил ранения.