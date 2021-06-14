Зеленський розповів Джонсону про високий рівень загрози з боку РФ

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Під час телефонної розмови між президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, український голова держави заявив про високу військову загрозу з боку Росії

Як передає RegioNews, про це повідомили в Офісі президента України.

Він (Зеленський - ред.) наголосив, що повного відведення російських військ не відбулося, і рівень військової загрози для нашої держави залишається високим", - повідомили в пресслужбі.

Український президент наголосив на важливості чіткої перспективи членства в НАТО для України, яка рухається шляхом реформ в умовах складних безпекових викликів.

Ми зробили все, що потрібно для отримання Плану дій щодо членства. Настав час, щоб наші партнери та союзники по Альянсу підтримали Україну конкретними діями та рішеннями", - повідомляють в Офісі президента за посиланням на слова президента.

Нагадаємо, 7 червня Байден і Зеленський поспілкувалися телефоном. Президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден поговорили телефоном, в тому числі про візит до Білого дому цього літа.

Наступного дня в Офісі президента розповіли, що у США запевнили, що прагнення України щодо вступу в НАТО будуть враховані.