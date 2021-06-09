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09 червня 2021, 13:44 316

Більшість українців вважає, що між Україною та РФ йде війна - опитування

09 червня 2021, 13:44 316
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Фото: з відкритих джерел
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Понад 70% опитаних українців вважають, що на Донбасі йде війна між Україною та Російською Федерацією. Така думка переважає в усіх макрорегіонах країни

Про це передає RegioNews з посиланням на дані опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи".

Згідно з опитуванням, 71% населення впевненні, що між Україною і РФ йде війна. Така думка переважає в усіх макрорегіонах і зростає зі Сходу (48%) до Заходу (91%) країни.

З тим, що між Україною і РФ йде війна, погоджується абсолютна більшість виборців Володимира Зеленського - 85%, Петра Порошенка - 88%, Юлії Тимошенко - 76%. Серед виборців Юрія Бойка лише 31% погоджується з цією думкою, тоді як 50% його прибічників не згодні з цим.

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області.

Донбас Україна РФ війна опитування

 
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