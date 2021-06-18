Війна на Донбасі: окупанти наростили обстріли й поранили українського бійця

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У четвер, 17 червня, на Донбасі проросійські бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український захисник отримав поранення

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Зазначається, що обстріли велися поблизу Пісків, неподалік Луганського та у районі Водяного, що на Приазов’ї.

Також противник здійснював обстріли зі стрілецької зброї неподалік Новотошківського.

Біля Золотого російські найманці двічі обстріляли українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості", - зазначили в ООС.

Там додали, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Сьогодні, 18 червня, також було зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню поблизу Золотого.

Нагадаємо, 16 червня бойовики на Донбасі тричі обстрілювали українські позиції.