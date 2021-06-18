08:57  18 червня
В Україні майже тисяча нових COVID-хворих: у яких регіонах найбільше
10:59  18 червня
Україна не буде денонсувати Мінські домовленості, в РНБО назвали причину
08:09  18 червня
Війна на Донбасі: окупанти наростили обстріли й поранили українського бійця
UA | RU
UA | RU
18 червня 2021, 08:09 83

Війна на Донбасі: окупанти наростили обстріли й поранили українського бійця

18 червня 2021, 08:09 83
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У четвер, 17 червня, на Донбасі проросійські бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український захисник отримав поранення

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Зазначається, що обстріли велися поблизу Пісків, неподалік Луганського та у районі Водяного, що на Приазов’ї.

Також противник здійснював обстріли зі стрілецької зброї неподалік Новотошківського.

Біля Золотого російські найманці двічі обстріляли українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості", - зазначили в ООС.

Там додали, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Сьогодні, 18 червня, також було зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню поблизу Золотого.

Нагадаємо, 16 червня бойовики на Донбасі тричі обстрілювали українські позиції.

Донбас Україна війна військові окупанти

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зелена хвиля Садового: куди може привести мера Львова політичний альянс з президентом
Замість "народних республік" – фейкові "ради". Як план щодо розриву України на шматки перейшов до запасного варіанту
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua