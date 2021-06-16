У президента планують заміну трьох голів ОДА – ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело в оточенні президента Володимира Зеленського, передає RegioNews.

У Сумській області скандальна історія, голова ОДА Василь Хома переметнувся до табору ОПЗЖ. В Івано-Франківську Андрій Бойчук взагалі нічого не робить. У Чернігівській області схиляються до того, щоб звільнити Ганну Коваленко, але поки немає остаточного рішення, коли і хто буде замість неї, - цитає видання співрозмовника.