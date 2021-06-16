У президента планують заміну трьох голів ОДА – ЗМІ
Офіс президента хоче замінити голів Сумської та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій. Під питанням - керівниця Чернігівської ОДА
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело в оточенні президента Володимира Зеленського, передає RegioNews.
У Сумській області скандальна історія, голова ОДА Василь Хома переметнувся до табору ОПЗЖ. В Івано-Франківську Андрій Бойчук взагалі нічого не робить. У Чернігівській області схиляються до того, щоб звільнити Ганну Коваленко, але поки немає остаточного рішення, коли і хто буде замість неї, - цитає видання співрозмовника.
Нагадаємо, сьогодні Кабмін погодив призначення нового голови Сумської ОДА. На цю посаду указом президента пропонується призначити Дмитра Живицького.
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