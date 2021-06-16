Кабмін погодив призначення нового голови Сумської ОДА

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Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, передає RegioNews.

Поки ще не бажаємо... давайте дочекаємося затвердження і далі будемо співпрацювати з вами в новій якості. Поки ви ще діючий заступник міністра, так що вам успіхів і всього самого доброго, - зазначив прем'єр Денис Шмигаль.

Відомо, що у 2016 році Живицький був керівником апарату Сумської ОДА, а з вересня 2019 року - першим заступником міністра розвитку громад і територій України та курирував ЖКГ. У 2020 році перейшов на позицію заступника міністра інфраструктури.

На сьогодні посаду голови Сумської ОДА займає Василь Хома, його призначили в листопаді 2020 року.

Як повідомлялося, 28 квітня на сесії Сумської облради хотіли висловити недовіру голові ОДА і 26 травня знову в Сумській облраді спробували висловити недовіру голові ОДА Хомі. На обидві спроби забракло голосів депутатів.