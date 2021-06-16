Кабмін погодив призначення нового голови Сумської ОДА
Кабінет міністрів України погодив призначення нового голови Сумської обласної державної адміністрації. На цю посаду указом президента пропонується призначити Дмитра Живицького
Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, передає RegioNews.
Поки ще не бажаємо... давайте дочекаємося затвердження і далі будемо співпрацювати з вами в новій якості. Поки ви ще діючий заступник міністра, так що вам успіхів і всього самого доброго, - зазначив прем'єр Денис Шмигаль.
Відомо, що у 2016 році Живицький був керівником апарату Сумської ОДА, а з вересня 2019 року - першим заступником міністра розвитку громад і територій України та курирував ЖКГ. У 2020 році перейшов на позицію заступника міністра інфраструктури.
На сьогодні посаду голови Сумської ОДА займає Василь Хома, його призначили в листопаді 2020 року.
Як повідомлялося, 28 квітня на сесії Сумської облради хотіли висловити недовіру голові ОДА і 26 травня знову в Сумській облраді спробували висловити недовіру голові ОДА Хомі. На обидві спроби забракло голосів депутатів.