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15 червня 2021, 21:21 17

Восени Авакова можуть відправити у відставку - ЗМІ

15 червня 2021, 21:21 17
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Фото з відкритих джерел
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Офіс президента може дати хід торішній постанові ВР про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у вересні, коли почнеться наступна парламентська сесія

Про це повідомляє Новое время з посиланням на свої джерела у фракції "Слуга народу", передає RegioNews.

За інформацією співрозмовників НВ, доля Авакова може вирішитись вже цієї осені, якщо таке рішення буде ухвалено. Поки що немає остаточної згоди з приводу того, як це реалізувати.

На осінь вони [Офіс президента] спробують прибрати [міністра МВС] Авакова. Схоже, президент вже відчув, що може і сам усім управляти, — розповів один з депутатів.

За його словами, яким би не був Аваков, але його звільнення прибере єдину противагу Зеленському та перетворить ОП на одноосібний орган ухвалення рішень в державі.

Близький соратник Зеленського пояснив НВ, що подальше перебування Авакова в кріслі дійсно обговорюється, але остаточного рішення — звільняти чи залишати міністра — президент не ухвалив.

Нагадаємо, Арсен Аваков обіймає посаду міністра внутрішніх справ з лютого 2014 року.

Як повідомлялося, в жовтні цього року в Харкові відбудуться дострокові вибори міського голови.

Наразі тимчасовим виконувачем обов’язків мера Харкова є Ігор Терехов, який до 2010 року був заступником Авакова, коли той обіймав посаду голови Харківської ОДА. За словами Терехова, він не розривав стосунків з Арсеном Аваковим і після того, як почав працювати в команді Геннадія Кернеса.

Нещодавно в одному з інтерв’ю Терехов розповів, як був комунікатором Авакова і міської влади Харкова.

кадри Арсен Аваков міністр відставка Харків МВС

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