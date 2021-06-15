Зеленський трансформував діяльність уповноважених глави держави - тепер вони будуть радниками

Фото з відкритих джерел

Про це повідомив Офіс президента, передає RegioNews.

Водночас глава держави вирішив замінити один із напрямків діяльності уповноважених. Так, було вирішено розширити напрям роботи щодо прав людей з інвалідністю, ввівши посаду нового радника-уповноваженого - з питань безбар'єрності.

Посаду радника-уповноваженого президента з питань безбар'єрності отримала Тетяна Ломакіна, голова громадської організації "Безбар'єрність".

Напрям державної роботи щодо прав дітей поширюватиметься на сферу дитячої реабілітації. Ці обов'язки виконуватиме радник-уповноважений з прав дитини та дитячої реабілітації. На цю посаду було призначено Дар'ю Герасимчук, виконавчого директора громадської організації "Відчуй".

Напрямом уповноваженого з питань реабілітації учасників бойових дій продовжить керувати Вадим Свириденко, але відтепер у статусі радника-уповноваженого.

Напрям уповноваженого з питань контролю за діяльністю СБУ вирішили замінити взагалі. Також тепер з'явилася посада радника-уповноваженого з питань Фонду президента з підтримки освіти, науки та спорту. Цю посаду отримала Ольга Будник.

Також Президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Кулебу з посади Уповноваженого Президента України з прав дитини - указ №242/2021 опублікований на офіційному сайті Президента. Іншим указом №243/2021 з посади Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю звільнено Валерія Сушкевича.

Як повідомлялося, у НАЗК хочуть скасувати контракт "Нафтогазу" з Юрієм Вітренком.

Також ЗМІ стали відомі кандидати на посаду прессекретаря Зеленського. Офіс президента України сформував шорт-лист кандидатів на посаду прес-секретаря Володимира Зеленського. Наразі в ньому чотири прізвища.