Зеленський трансформував діяльність уповноважених глави держави - тепер вони будуть радниками
Президент Володимир Зеленський вирішив трансформувати діяльність уповноважених глави держави. Відтепер уповноважені будуть радниками президента України
Про це повідомив Офіс президента, передає RegioNews.
Водночас глава держави вирішив замінити один із напрямків діяльності уповноважених. Так, було вирішено розширити напрям роботи щодо прав людей з інвалідністю, ввівши посаду нового радника-уповноваженого - з питань безбар'єрності.
Посаду радника-уповноваженого президента з питань безбар'єрності отримала Тетяна Ломакіна, голова громадської організації "Безбар'єрність".
Напрям державної роботи щодо прав дітей поширюватиметься на сферу дитячої реабілітації. Ці обов'язки виконуватиме радник-уповноважений з прав дитини та дитячої реабілітації. На цю посаду було призначено Дар'ю Герасимчук, виконавчого директора громадської організації "Відчуй".
Напрямом уповноваженого з питань реабілітації учасників бойових дій продовжить керувати Вадим Свириденко, але відтепер у статусі радника-уповноваженого.
Напрям уповноваженого з питань контролю за діяльністю СБУ вирішили замінити взагалі. Також тепер з'явилася посада радника-уповноваженого з питань Фонду президента з підтримки освіти, науки та спорту. Цю посаду отримала Ольга Будник.
Також Президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Кулебу з посади Уповноваженого Президента України з прав дитини - указ №242/2021 опублікований на офіційному сайті Президента. Іншим указом №243/2021 з посади Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю звільнено Валерія Сушкевича.
Як повідомлялося, у НАЗК хочуть скасувати контракт "Нафтогазу" з Юрієм Вітренком.