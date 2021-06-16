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16 июня 2021, 14:58 231

У президента планируют замену трех глав ОГА - СМИ

16 июня 2021, 14:58 231
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Фото из открытых источников
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Офис президента хочет заменить глав Сумской и Ивано-Франковской областных государственных администраций. Под вопросом - руководительница Черниговской ОГА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник в окружении президента Владимира Зеленского, передает RegioNews.

В Сумской области скандальная история, председатель ОГА Василий Хома переметнулся к лагерю ОПЗЖ. В Ивано-Франковске Андрей Бойчук вообще ничего не делает. В Черниговской области склоняются к тому, чтобы уволить Анну Коваленко, но пока нет окончательного решения, когда и кто будет вместо нее, - цитирует издание собеседника.

Напомним, сегодня Кабмин согласовал назначение нового председателя Сумской ОГА. На эту должность указом президента предлагается назначить Дмитрия Живицкого.

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