У президента планируют замену трех глав ОГА - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник в окружении президента Владимира Зеленского, передает RegioNews.

В Сумской области скандальная история, председатель ОГА Василий Хома переметнулся к лагерю ОПЗЖ. В Ивано-Франковске Андрей Бойчук вообще ничего не делает. В Черниговской области склоняются к тому, чтобы уволить Анну Коваленко, но пока нет окончательного решения, когда и кто будет вместо нее, - цитирует издание собеседника.