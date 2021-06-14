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14 червня 2021, 10:33 3

Медведчук під час домашнього арешту не отримує зарплату нардепа

14 червня 2021, 10:33 3
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Фото з відкритих джерел
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Народний депутат Віктор Медведчук (фракція "Опозиційна платформа – За життя") не отримує заробітну плату під час перебування під домашнім арештом

Про це йдеться у відповіді Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради на запит Укрінформу, передає RegioNews.

Збереження заробітної плати за час відсутності народного депутата України, як і будь-якого іншого працівника, у зв‘язку із застосуванням до нього відповідно до частини першої статті 181 Кримінального процесуального кодексу України запобіжного заходу, чинним законодавством не передбачено, – пояснили у комітеті.

Там зазначили, що нарахування народному депутату заробітної плати здійснюється на підставі табеля обліку робочого часу, до якого вносяться дані участі парламентарія "в не менш як 70% голосувань при прийнятті рішень Верховної Ради (у дні проведення пленарних засідань)", обліку присутніх депутатів на засіданнях комітетів ВР. Крім того, до табеля вносяться дані про відрядження депутатів, перебування у відпустці, відсутність у зв‘язку з тимчасовою непрацездатністю, інші поважні причини.

Як повідомлялося, 13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт. Голові політради партії ОПЗЖ обрали запобіжний захід.

27 травня Венедіктова розповіла, чому Медведчука відправили не в СІЗО, а під домашній арешт. Суд вирішив не відправляти в СІЗО народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука, оскільки його активи заморожені, і сума застави в 300 млн гривень для нього була занадто великою.

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