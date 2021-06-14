Медведчук під час домашнього арешту не отримує зарплату нардепа
Народний депутат Віктор Медведчук (фракція "Опозиційна платформа – За життя") не отримує заробітну плату під час перебування під домашнім арештом
Про це йдеться у відповіді Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради на запит Укрінформу, передає RegioNews.
Збереження заробітної плати за час відсутності народного депутата України, як і будь-якого іншого працівника, у зв‘язку із застосуванням до нього відповідно до частини першої статті 181 Кримінального процесуального кодексу України запобіжного заходу, чинним законодавством не передбачено, – пояснили у комітеті.
Там зазначили, що нарахування народному депутату заробітної плати здійснюється на підставі табеля обліку робочого часу, до якого вносяться дані участі парламентарія "в не менш як 70% голосувань при прийнятті рішень Верховної Ради (у дні проведення пленарних засідань)", обліку присутніх депутатів на засіданнях комітетів ВР. Крім того, до табеля вносяться дані про відрядження депутатів, перебування у відпустці, відсутність у зв‘язку з тимчасовою непрацездатністю, інші поважні причини.
Як повідомлялося, 13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт. Голові політради партії ОПЗЖ обрали запобіжний захід.