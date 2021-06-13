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13 червня 2021, 14:40 242

У МОН назвали можливу зарплату викладачів Президентського університету

13 червня 2021, 14:40 242
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Фото з відкритих джерел
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Найкращі викладачі президентського університету, який планують створити в Україні, зможуть отримувати від 4 тисяч "доларів або євро" зарплати

Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в інтерв'ю "Радіо Свобода", пише RegioNews.

За його словами, цього хоче президент Володимир Зеленський.

"Дайте спочатку концепцію напишемо. Тому що вже одне речення було озвучене про зарплату. Але коли з президентом говорили, то він сказав, що ми хоча би для найкращих маємо виконати ту зарплату в ті 4 тисячі, хоча би стартувати з цього. Але це будуть кращі, які спроможні", - пояснив очільник МОН.

Нагадаємо, 31 травня Зеленський підписав указ про створення в Україні університету майбутнього.

Згодом у МОН розповіли, хто зможе вступити до президентського університету.

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