У МОН назвали можливу зарплату викладачів Президентського університету

Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в інтерв'ю "Радіо Свобода", пише RegioNews.

За його словами, цього хоче президент Володимир Зеленський.

"Дайте спочатку концепцію напишемо. Тому що вже одне речення було озвучене про зарплату. Але коли з президентом говорили, то він сказав, що ми хоча би для найкращих маємо виконати ту зарплату в ті 4 тисячі, хоча би стартувати з цього. Але це будуть кращі, які спроможні", - пояснив очільник МОН.