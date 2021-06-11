В уряді готують законопроєкт про реформування системи оплати праці держслужбовців

Шмигаль анонсував законопроєкт про зарплату чиновників щодо системи оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram, передає RegioNews.

Проєкт матиме на меті унеможливити виплати надбавок посадовцям за суб'єктивним принципом та підвищити престиж держслужби. Голова уряду зазначив, що ефективність у роботі державних службовців має бути на першому місці. Тому уряд ініціює зниження приблизно на 10% граничної чисельності державних службовців центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів.

Паралельно готується законопроєкт щодо реформування системи оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. Це унеможливить виплати надбавок посадовцям за суб'єктивним принципом та підвищить престиж держслужби, - йдеться в повідомленні.

За словами прем'єра, секретаріат Кабміну, Мінфін, Мінцифри та Національне агентство України з питань державної служби стануть першими, де буде запроваджена нова фінансова модель. А згодом, система оплати праці має запрацювати й у інших державних установах.

Як повідомлялося, на початку року Кабмін вирішив залишити зарплати держслужбовців на рівні 2020 року. Відповідне рішення було ухвалене 13 січня.

Також 13 січня Зеленський підписав закон щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі. Рада ухвалила цей закон 16 грудня 2020-го.