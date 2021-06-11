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11 червня 2021, 19:59 35

У Чернівецькій області вчителі пікетували Хотинську міськраду

11 червня 2021, 19:59 35
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Фото: "Чернівецький промінь"
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Учителі пікетували Хотинську міськраду в Чернівецькій області через пониження в ступені навчальних закладів, де вони працюють, і змушуваня до відмови від низки надбавок

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Чернівецький промінь.

Вчителі двох навчальних закладів Хотинської ОТГ вийшли на мітинг під міську раду. Педагоги із Ярівського НВК та Крутеньківської ЗОШ І-ІІ ступенів протестують проти того, щоб їхні навчальні заклади понижували у ступені. Кажуть: саме таке рішення ухвалили нині місцеві депутати під час сесії.

Однак перед цим з освітянами та місцевими жителями ніхто не проводив громадських обговорень.

Окрім того, вчителі розповідають, що напередодні їх почали змушувати писати заяви про відмову від надбавок за класне керівництво, перевірку зошитів, позакласну роботу з учнями тощо. Крім того, їм пропонують відмовитися від виплат за престижність праці та вислугу років. За підрахунками педагогів, їх зарплатня в такому разі складатиме близько 4 тисяч гривень.

Як повідомлялося, 4 червня у Чернівцях працівники психлікарні пікетували облраду. У Чернівцях біля приміщення облради і обласної державної адміністрації зібралися десяток людей з вимогою не закривати психіатричну лікарню.

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