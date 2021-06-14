Медведчук во время домашнего ареста не получает зарплату нардепа
Народный депутат Виктор Медведчук (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") не получает заработную плату во время пребывания под домашним арестом
Об этом говорится в ответе Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады на запрос Укринформа, передает RegioNews.
Сохранение заработной платы за время отсутствия народного депутата Украины, как и любого другого работника, в связи с применением к нему в соответствии с частью первой статьи 181 Уголовного процессуального кодекса Украины меры пресечения, действующим законодательством не предусмотрено, – пояснили в комитете.
Там отметили, что начисление народному депутату заработной платы производится на основании табеля учета рабочего времени, в который вносятся данные участия парламентария "в не менее 70% голосований при принятии решений Верховной Рады (в дни проведения пленарных заседаний)", учета присутствующих депутатов на заседаниях комитетов ВР. Кроме того, в табель вносятся данные о командировке депутатов, пребывании в отпуске, отсутствии в связи с временной нетрудоспособностью, другие уважительные причины.
Как сообщалось, 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. Председателю политсовета партии ОПЗЖ избрали меру пресечения.