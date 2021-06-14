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14 июня 2021, 10:33 3

Медведчук во время домашнего ареста не получает зарплату нардепа

14 июня 2021, 10:33 3
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Фото из открытых источников
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Народный депутат Виктор Медведчук (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") не получает заработную плату во время пребывания под домашним арестом

Об этом говорится в ответе Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады на запрос Укринформа, передает RegioNews.

Сохранение заработной платы за время отсутствия народного депутата Украины, как и любого другого работника, в связи с применением к нему в соответствии с частью первой статьи 181 Уголовного процессуального кодекса Украины меры пресечения, действующим законодательством не предусмотрено, – пояснили в комитете.

Там отметили, что начисление народному депутату заработной платы производится на основании табеля учета рабочего времени, в который вносятся данные участия парламентария "в не менее 70% голосований при принятии решений Верховной Рады (в дни проведения пленарных заседаний)", учета присутствующих депутатов на заседаниях комитетов ВР. Кроме того, в табель вносятся данные о командировке депутатов, пребывании в отпуске, отсутствии в связи с временной нетрудоспособностью, другие уважительные причины.

Как сообщалось, 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. Председателю политсовета партии ОПЗЖ избрали меру пресечения.

27 мая Венедиктова рассказала, почему Медведчука отправили не в СИЗО, а под домашний арест. Суд решил не отправлять в СИЗО народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, поскольку его активы заморожены, и сумма залога в 300 млн гривен для него была слишком большой.

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