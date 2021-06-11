Свіжий президентський рейтинг: кого готові підтримати українці

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Якби вибори президента відбулися на початку червня, чинний глава держави Володимир Зеленський отримав би найбільшу кількість голосів - 30,6% тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає RegioNews.

На другому місці - лідер партії "Євросолідарність" Петро Порошенко, рейтинг якого становить 17,4% серед тих, хто визначився з вибором.

Лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко на президентських виборах на початку червня підтримали б 12,7% респондентів, співголову партії ОПЗЖ Юрія Бойка - 10,6%, лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка - 8,1%.

Підтримка інших кандидатів нижча.

Дослідження проводилось у всіх регіонах крім окупованих територій у період з 1 по 7 червня методом телефонних інтерв’ю серед 2003 респондентів у віці від 18 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що понад 50% українців негативно сприйняли балотування Зеленського на другий термін - КМІС.

Згідно з результатами опитування КМІС, яке проводилося з 27 травня по 1 червня, президентський рейтинг Зеленського впав до 27,3%.