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08 червня 2021, 11:26 20

Президентський рейтинг Зеленського впав до 27,3% - опитування

08 червня 2021, 11:26 20
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Фото: із відкритих джерел
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Якби вибори президента України відбувалися наприкінці травня 2021 року, чинний глава держави Володимир Зеленський зміг би отримати 27,3% голосів громадян, які прийдуть на дільниці і визначилися з вибором

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає RegioNews.

У середині квітня за Зеленського планували голосувати 31,4% респондентів.

На другому місці у рейтингу - п’ятий президент Петро Порошенко, якого готові підтримати 14,6% виборців, які визначилися з вибором. У середині квітня його підтримували 18,1%.

На третьому місці лідер партії ВО "Батьківщина” Юлія Тимошенко із рейтингом 11,9%.

Четверте місце ділять з приблизно однаковою підтримкою Ігор Смешко - 9,5% (у середині квітня - 10,4%) та Юрій Бойко - 9,2% (місяцем раніше - 10,4%).

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Опитування проводилося у період з 27 травня по 1 червня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій методом телефонних інтерв’ю. Було опитано 2000 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, понад 50% українців негативно сприйняли балотування Зеленського на другий термін - КМІС.

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