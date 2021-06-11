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11 июня 2021, 13:21 4564

Свежий президентский рейтинг: кого готовы поддержать украинцы

11 июня 2021, 13:21 4564
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Фото: из открытых источников
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Если бы выборы президента состоялись в начале июня, действующий глава государства Владимир Зеленский получил бы наибольшее количество голосов - 30,6% тех, кто собирается голосовать и определился с выбором

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает RegioNews.

На втором месте - лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко, рейтинг которого составляет 17,4% среди тех, кто определился с выбором.

Лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко на президентских выборах в начале июня поддержали бы 12,7% респондентов, сопредседателя партии ОПЗЖ Юрия Бойко - 10,6%, лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко - 8,1%.

Поддержка других кандидатов ниже.

Исследование проводилось во всех регионах кроме оккупированных территорий в период с 1 по 7 июня методом телефонных интервью среди 2003 респондентов в возрасте от 18 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что более 50% украинцев негативно восприняли баллотирование Зеленского на второй срок - КМИС.

Согласно результатам опроса КМИС, который проводился с 27 мая по 1 июня, президентский рейтинг Зеленского упал до 27,3%.

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