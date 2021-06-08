Понад 50% українців негативно сприйняли балотування Зеленського на другий термін - КМІС

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Більш ніж половина українців виступають проти балотування чинного президента Володимира Зеленського на другий президентський термін

Про це свідчать дані опитування КМІС, пише RegioNews.

Респондентам було поставлено запитання: "Чи підтримують вони балотування Володимира Зеленського на другий президентський термін?".

У результаті більшість опитаних 54,5% не підтримали таку ідею.

У цілому, 37% респондентів підтримують балотування на другий термін, не підтримують - 54,5%", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 2,7% опитаних вважають, що до наступних виборів ще забагато часу, щоб говорити про підтримку чи непідтримку.

Упродовж 27 травня - 1 червня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів) з квотним відбором опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України.

Нагадаємо, 20 травня українці оцінили роботу Зеленського за два роки на посту президента. Згідно з опитуваннями "Рейтингу”, близько 42% українців оцінюють другий рік президентства Володимира Зеленського незадовільно або жахливо і лише 20% українців вважають, що президент заслуговує на оцінку "добре".