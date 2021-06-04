Нардепи сьогодні не прийняли жодного законопроєкту

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Народні депутати Верховної ради України на засіданні у п’ятницю, 4 червня, не прийняли жодного законопроекту

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Верховної ради.

До 11 ранку сьогодні народні депутати спілкувались з представниками уряду, зокрема, заслухали звіт міністра соціальної політики України Марини Лазебної щодо виконання постанови Верховної Ради "Про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, спрямовані на захист дитини в Україні”.

Після цього народні обранці перейшли до розгляду у другому читанні проєкту закону Президента Володимира Зеленського про податкову амністію № 5153.

Ним, зокрема, передбачається у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб.

Однак завершити розгляд питання депутатам так і не вдалось, вони дійшли лише до 311-ї із 353 поправок, поданих до законопроекту.

Це також зауважив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Сьогодні в Раді потужний день… прийняли нічого, - написав він.

Як повідомлялося, Рада може дозволити переселенцям отримувати пенсії у відділеннях "Укрпошти".

Також у Мінсоцполітики розповіли, скільки сімей цього року отримали "пакунки малюка". "Пакунки малюка" з початку цього року отримали понад 47 тисяч сімей, а понад 76 тисяч сімей - гроші на соціальні картки.