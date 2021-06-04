У Мінсоцполітики розповіли, скільки сімей цього року отримали "пакунки малюка"

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"Пакунки малюка" з початку цього року отримали понад 47 тисяч сімей, а понад 76 тисяч сімей - гроші на соціальні картки

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час години запитань до уряду у Верховній Раді, пише RegioNews.

"З початку поточного року понад 47 тисяч сімей отримали "пакунки малюка", а понад 76 тисяч сімей отримали гроші на соціальні картки. Мережа магазинів, де можна придбати дитячі товари за соціальними картками, постійно розширюється", - зазначила міністр.

Лазебна наголосила, що зараз це майже 4 тисячі магазинів, з яких 222 - інтернет-магазини.

Нагадаємо, 29 липня уряд ухвалив рішення, згідно з яким в Україні замість "пакунків малюка" видаватимуть гроші.

Згодом у "Слузі народу" пообіцяли повернути "пакунок малюка". 30 вересня Рада повернула українцям "пакунок малюка" в натуральному вигляді.