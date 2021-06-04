Нардепы сегодня не приняли ни одного законопроекта

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Народные депутаты Верховной Рады Украины на заседании в пятницу, 4 июня, не приняли ни одного законопроекта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.

К 11 утра сегодня народные депутаты общались с представителями правительства, в частности, заслушали отчет министра социальной политики Украины Марины Лазебной относительно выполнения постановления Верховной Рады "О состоянии социальной защиты детей и неотложных мерах, направленных на защиту ребенка в Украине”.

После этого народные избранники перешли к рассмотрению во втором чтении проекта закона Президента Владимира Зеленского о налоговой амнистии № 5153.

Им, в частности, предусматривается в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года провести добровольное одноразовое декларирование активов физических лиц.

Однако завершить рассмотрение вопроса депутатам так и не удалось, они дошли лишь до 311-й из 353 поправок, поданных к законопроекту.

Это также отметил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Сегодня в Раде мощный день ... приняли ничего, - написал он.

Как сообщалось, Рада может разрешить переселенцам получать пенсии в отделениях "Укрпочты".

Также в Минсоцполитики рассказали, сколько семей в этом году получили "пакеты малыша". "Пакеты малыша" с начала этого года получили более 47 тысяч семей, а более 76 тысяч семей - деньги на социальные карты.