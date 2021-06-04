Нардепы сегодня не приняли ни одного законопроекта
Народные депутаты Верховной Рады Украины на заседании в пятницу, 4 июня, не приняли ни одного законопроекта
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.
К 11 утра сегодня народные депутаты общались с представителями правительства, в частности, заслушали отчет министра социальной политики Украины Марины Лазебной относительно выполнения постановления Верховной Рады "О состоянии социальной защиты детей и неотложных мерах, направленных на защиту ребенка в Украине”.
После этого народные избранники перешли к рассмотрению во втором чтении проекта закона Президента Владимира Зеленского о налоговой амнистии № 5153.
Им, в частности, предусматривается в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года провести добровольное одноразовое декларирование активов физических лиц.
Однако завершить рассмотрение вопроса депутатам так и не удалось, они дошли лишь до 311-й из 353 поправок, поданных к законопроекту.
Это также отметил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Сегодня в Раде мощный день ... приняли ничего, - написал он.
Как сообщалось, Рада может разрешить переселенцам получать пенсии в отделениях "Укрпочты".
Также в Минсоцполитики рассказали, сколько семей в этом году получили "пакеты малыша". "Пакеты малыша" с начала этого года получили более 47 тысяч семей, а более 76 тысяч семей - деньги на социальные карты.