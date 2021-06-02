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02 червня 2021, 17:03 43

Кабмін призначив Ігоря Кузіна новим головним санлікарем замість Ляшка

02 червня 2021, 17:03 43
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Фото: із відкритих джерел
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Кабінет Міністрів під час засідання 2 червня призначив заступника міністра охорони здоров'я Ігоря Кузіна новим головним санітарним лікарем України

Про це в Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Кабмін призначив Кузіна Ігоря Володимировича заступником Міністра охорони здоров’я України — головним державним санітарним лікарем України”, - йдеться в повідомленні.

Довідка: Ігор Кузін епідеміолог, фахівець в області громадського здоров'я. У 2007 році Закінчив Донецький національний медичний університет ім. Горького (Медико-профілактична справа). У 2016 році закінчив Болгарський Медичний університет (магістерська програма з громадського здоров'я). Працював заступником генерального директора ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України".

Кузін є національною контактною особою Європейської системи епідеміологічного нагляду в Україні. Він також є членом Європейської ініціативи з дослідження туберкульозу, Міжнародного товариства з питань СНІДу та низки інших міжнародних організацій в галузі медицини, охорони здоров’я та вірусології.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що до Кабінету міністрів внесли документи на кандидата на посаду головного державного санітарного лікаря. Це Ігор Кузін - ексзаступник директора Центру громадського здоров'я.

20 травня Верховна Рада підтримала призначення трьох керівників міністерств: Ляшка, Кубракова і Любченка.

Того ж дня в Україні призначили нового міністра охорони здоров`я. Верховна Рада призначила головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.

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