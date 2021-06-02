Глава САП и претендент на эту должность Максим Грищук не доказал свою доброчестность для дальнейшего участия в конкурсе

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Претендент на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, нынешний ее глава Максим Грищук на собеседовании не доказал свою доброчестность для дальнейшего участия в конкурсе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видеозапись собеседования.

Для дальнейшего участия в конкурсе Грищук не набрал необходимого количества голосов на собеседовании.

Во время конкурса члены комиссии озвучили Грищуку жалобы, поступившие от организаций, адвокатов относительно недоброчестности кандидата. В частности, речь шла о:

получении Грищуком премий в размере 100-160%, в частности, после подписания последним письма в поддержку Назара Холодницького (бывший руководитель САП, — ред.);

недекларирование квартиры в Тернополе, которая принадлежала Грищуку с 1996 года на праве общей собственности, но о наличии которой он "якобы узнал год назад”;

закрытие уголовного производства в отношении генерала Ткачука, который записал свои элитные дома и авто на тещу-пенсионерку (в дальнейшем производство было возобновлено в судебном порядке);

предоставление указаний не указывать фамилию Олега Гладковского в процессуальных документах, что подаются в суд по делу о хищениях в "оборонке”;

утвердительные ответы Грищука на вопросы, которые стали предметом полиграфического исследования, но не были озвучены членами комиссии, однако вызвали серьезные оговорки относительно доброчестности кандидата.

В итоге, Грищук набрал лишь три из семи голосов. За него проголосовали два представителя от Совета прокуроров Украины — Драго Кос и Роман Куйбида, а также представитель от Верховной Рады Вячеслав Навроцкий.

Как сообщалось в марте, конкурсная комиссия планировала избрать главу САП уже в мае. 41 кандидату отказали в допуске, некоторые из них оспаривают это решение.

Ранее стало известно, что к конкурсу на руководителя САП не допустили заместителя директора ГБР.

Также сообщалось, что экс-глава управления ГПУ Горбатюк поборется за должность главы САП. Всего на должность руководителя получили 111 заявлений, на заместителя — 90, начальника отдела — 75.