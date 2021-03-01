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01 березня 2021, 20:06 8

Ексголова управління ГПУ Горбатюк позмагається за посаду очільника САП

01 березня 2021, 20:06 8
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Усього на посаду керівника отримали 111 заяв, на заступника — 90, начальника відділу — 75
Усього на посаду керівника отримали 111 заяв, на заступника — 90, начальника відділу — 75
Фото LIGA.net
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Конкурсна комісія допустила колишнього керівника управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергія Горбатюка до участі в конкурсі з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляє українське відділення міжнародної організації Transparency International, передає RegioNews.

На вакантні посади до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подалось 169 кандидатів. 128 правників візьмуть участь у конкурсі, 41 кандидата не допущено через формальні підстави, - йдеться в повідомленні.

За даними Transparency International, також на конкурс пустили теперішнього в. о. керівника САП Максима Грищука та "слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрія Костіна.

Також серед допущених є і прокурори САП: Сергій Козачина, Ігор Семак, Андрій Перов, а також керівник юридичного управління НАБУ Ігор Ярчак.

На черговому засіданні 1 березня комісія внесла зміни до прохідного балу: 80 балів у тестуванні на знання законодавства та 110 балів — у тестуванні на загальні здібності.

Також, на сайті ОГП опублікували перелік питань для тестування на знання законодавства.

Після тестів на професійні та загальні здібності — співбесіди. А для потенційного керівника САП та його заступника ще й тестування на поліграфі.

У фіналі переможців визначать відповідно до позицій в рейтингу після всіх етапів відбору — комісія не матиме фінального голосування за потенційного переможця, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 17 лютого Венедіктова сказала, скільки кандидатів претендують на посаду керівника САП. Ці люди вже направили відповідні документи для розгляду їхньої кандидатури.

конкурс САП ГПУ прокурори керівник

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