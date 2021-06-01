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01 червня 2021, 20:23 26

Зеркаль після звільнення з "Нафтогазу" стала радницею міністра енергетики

01 червня 2021, 20:23 26
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Фото з відкритих джерел
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Колишня радниця голови правління НАК "Нафтогаз України" Олена Зеркаль стала радником міністра енергетики Германа Галущенко. У цій якості вона взяла участь у зустрічі з єврокомісаром Кадрі Сімсон

Про це йдеться в пресрелізі про зустріч глави Міненерго з єврокомісаром з енергетики, передає RegioNews.

З української сторони у зустрічі також взяли участь заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков, радник міністра Олена Зеркаль, - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в ході зустрічі обговорювалося енергетичне партнерство України і Євросоюзу. Також порушувалося питання газопроводу "Північний потік-2". Сімсон підтвердила позицію Єврокомісії, яка полягає в тому, що трубопровід "не виконує функцію диверсифікації постачання газу і в ЄС не підтримує реалізацію цього проєкту".

Як повідомлялося 26 травня, Зеркаль йде з "Нафтогазу". Радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Лана Зеркаль написала заяву про звільнення із займаної посади.

У той же день стало відомо, що Вітренко провів кадрові перестановки в "Нафтогазі" і призначив двох радників. Радниками глави НАК "Нафтогаз України" призначені Мирон Василик і Роман Супрун. У той же час Олена Осмоловська, Олена Зеркаль і Вадим Гламаздін залишили компанію.

кадри радник Нафтогаз Міненерго посада

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