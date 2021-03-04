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04 березня 2021, 15:45 9

Конкурсна комісія планує обрати голову САП вже в травні

04 березня 2021, 15:45 9
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Фото: із відкритих джерел
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Голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) планують обрати у травні 2021 року.

Про це під час брифінгу повідомила голова комісії з проведення конкурсу голови САП Катерина Коваль, передає RegioNews.

Оптимістичний прогноз – цьогоріч у травні розпочнуть роботу керівник САП, його заступник та керівник відділу", - сказала вона.

За словами Катерини Коваль, до конкурсу на цю посаду допустили 128 кандидатів із загальної кількості 169 заявників.

Вона зазначила, що ця цифра може змінитись, так як декілька кандидатів оскаржили свій недопуск. Основними причинами відмови претендентам були обмеження для призначення законом та ненадання необхідних документів.

Кандидатів перевіряли на знання законодавства, загальні здібності і навички, вони проходили детектор брехні, була співбесіда щодо доброчесності і професійної компетентності, претенденти виконували також практичні завдання”, - сказала голова комісії.

Нагадаємо, до конкурсу на керівника САП не допустили заступника директора ДБР.

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