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31 травня 2021, 14:22 1251

На Буковині звільнили з посади обласну прокурорку, - ЗМІ

31 травня 2021, 14:22 1251
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Фото з відкритих джерел
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Керівницю Чернівецької обласної прокуратури Ірину Кравченко звільнено з посади від сьогодні

Про це повідомляє місцевий портал БукІнфо, передає RegioNews.

Видання посилається на достовірні джерела, наближені до обласної прокуратури, і стверджує, що Ірину Кравченко звільнено наказом Генерального прокурора України з формулюванням "у зв"язку з неналежним виконанням посадових обов"язків, установлених для відповідної адміністративної посади"…

Ірину Кравченко було призначено на посаду прокурора Чернівецької області у вересня 2020 року. З січня по вересень 2020 року Ірина Кравченко обіймала посаду прокурора відділу роботи з кадрами управління роботи з кадрами Департаменту кадрової роботи та державної служби Офісу Генерального прокурора.

Раніше, як повідомляло те саме видання "БукІнфо", в мережі Facebook в групі "Прокурори України" з‘явилася публікація, де стверджується, що близько 80% працівників Чернівецької обласної прокуратури звернулись з листом до Генерального прокурора України Ірини Венедіктової про висловлення недовіри прокурору Чернівецької області Ірині Кравченко.

Як повідомлялося 19 квітня, на Буковині від посади відсторонили головну прокурорку області. Так вирішила кадрова комісія з розгляду дисциплінарних скарг.

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