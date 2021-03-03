До конкурсу на керівника САП не допустили заступника директора ДБР

Загалом в участі у конкурсі відмовили 41 претенденту

Загалом в участі у конкурсі відмовили 41 претенденту

Фото з відкритих джерел

Офіс генпрокурора оприлюднив список претендентів на керівні посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, яких не допустили до конкурсу.

Відповідна інформація розміщена на сайті відомства, пише RegioNews.

Зокрема, серед претендентів, яким відмовили в участі у конкурсі, значиться колишня перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко і екскерівник одного зі слідчих відділів ДБР Олег Корецький.

Загалом в участі у конкурсі відмовили 41 претенденту.

Найбільш поширеними підставами недопуску осіб до участі у конкурсі стали: робота протягом останніх п’яти років у спеціально уповноважених підрозділах по боротьбі з корупцією МВС, СБУ, ЗСУ, митниці, податковій і прокуратурі.

Також частина кандидатів були відсіяні через неналежне подання необхідних документів.

Рішення комісії про недопуск кандидатів до конкурсу можуть бути оскаржені, інформують у САП.

Водночас до конкурсу допустили 128 кандидатів.

Нагадаємо, раніше Венедіктова сказала, скільки кандидатів претендують на посаду керівника САП.