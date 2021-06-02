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02 червня 2021, 14:53 6

Нардепи створили два нові міжфракційні об'єднання

02 червня 2021, 14:53 6
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Фото з відкритих джерел
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У Верховній Раді створили ще два міжфракційні депутатські об'єднання - "За ратифікацію Стамбульської конвенції" та "Запорізька ініціатива"

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час пленарного засідання парламенту 2 червня, пише RegioNews.

Зазначається, що "За ратифікацію Стамбульської конвенції" очолив голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

"Повідомляю про створення у Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "За ратифікацію Стамбульської конвенції", - сказав Стефанчук.

Крім того, перший віцеспікер повідомив про створення у Верховній Раді ще одного міжфракційного об'єднання "Запорізька ініціатива", яку очолив народний депутат Геннадій Касай (фракція "Слуга народу").

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ВР діє близько сотні міжфракційних депутатських об'єднань.

Верховна Рада парламент Україна нардеп Руслан Стефанчук

 
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