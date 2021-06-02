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02 червня 2021, 17:31 318

Іноземцям, які воювали в ООС, спростять отримання громадянства України

02 червня 2021, 17:31 318
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Фото: із відкритих джерел
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Кабінет Міністрів під час засідання 2 червня погодив проєкт закону, яким спрощується процедура отримання українського громадянства іноземцям, які воювали в зоні ООС на Донбасі

Про це стало відомо із трансляції засідання уряду, передає RegioNews.

Документ пропонує спростити порядок отримання громадянства України іноземцям та особам без громадянства, які служили або несуть службу в Збройних Силах України або брали участь в АТО на Донбасі.

Це стосується також громадян Росії, які зазнали переслідувань через політичні переконання.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що на спрощений порядок можуть претендувати іноземці, прийняття до громадянства яких становить державний інтерес для України.

Нововведення діятиме також, якщо в поданні на ім'я президента містяться відомості про те, що іноземець безпосередньо брав участь в ООС на Донбасі щодо забезпечення територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рада хоче спростити видачу паспортів мешканцям ОРДЛО і Криму.

Кабмін Донбас ООС громадянство законопроєкт

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