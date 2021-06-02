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02 червня 2021, 14:44 6

ЗСУ дозволили передавати спортивним організаціям утилізовані боєприпаси

02 червня 2021, 14:44 6
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Фото: з відкритих джерел
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Верховна Рада України на пленарному засіданні прийняла у другому читанні законопроєкт №3403, який дозволяє Збройним силам України передавати боєприпаси, які підлягають утилізації, спортивним організаціям

Відповідне рішення підтримало 315 народних депутатів на засідання парламенту, передає RegioNews.

Так, законопроєктом №3403 доповнено статтю 2 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України".

Згідно з документом, боєприпаси, що підлягають утилізації, Збройні сили будуть передавати окремим закладам фізичної культури та спорту:

  • дитячо-юнацьким спортивним школам;
  • установам спеціалізованої освіти спортивного профілю зі специфічними умовами навчання;
  • школам вищої спортивної майстерності;
  • центрам олімпійської підготовки;
  • спеціалізованим спортивним клубам.

Раніше повідомлялось, що Верховна Рада сьогодні, 2 червня, у першому читанні ухвалила за основу проєкт закону №5122 щодо заборони продажу лікарських засобів дітям, які не досягли 14 років.

спорт ЗСУ законопроєкт парламент Боєприпаси

 
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