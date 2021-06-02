ЗСУ дозволили передавати спортивним організаціям утилізовані боєприпаси
Верховна Рада України на пленарному засіданні прийняла у другому читанні законопроєкт №3403, який дозволяє Збройним силам України передавати боєприпаси, які підлягають утилізації, спортивним організаціям
Відповідне рішення підтримало 315 народних депутатів на засідання парламенту, передає RegioNews.
Так, законопроєктом №3403 доповнено статтю 2 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України".
Згідно з документом, боєприпаси, що підлягають утилізації, Збройні сили будуть передавати окремим закладам фізичної культури та спорту:
- дитячо-юнацьким спортивним школам;
- установам спеціалізованої освіти спортивного профілю зі специфічними умовами навчання;
- школам вищої спортивної майстерності;
- центрам олімпійської підготовки;
- спеціалізованим спортивним клубам.
Раніше повідомлялось, що Верховна Рада сьогодні, 2 червня, у першому читанні ухвалила за основу проєкт закону №5122 щодо заборони продажу лікарських засобів дітям, які не досягли 14 років.
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