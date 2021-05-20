Верховна Рада підтримала призначення трьох керівників міністерств
Верховна Рада підтримала призначення трьох керівників міністерств: Ляшка, Кубракова і Любченка
Про це повідомив прем’єрміністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
Глава уряду повідомив, що Віктор Ляшко очолюватиме Міністерство охорони здоров'я, Олександр Кубраков — Міністерство інфраструктури, Олексій Любченко призначений Першим віцепрем'єр-міністром — Міністром економіки.
Вітаю в урядовій команді, - написав Шмигаль.
Як повідомлялося, вчора до Ради внесли подання про призначення трьох міністрів. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль вніс до парламенту подання про призначення на вакантні посади голів МОЗ, Мінекономіки та Мінінфраструктури.
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