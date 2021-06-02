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02 июня 2021, 17:03 59

Кабмин назначил Игоря Кузина новым главным санврачом вместо Ляшко

02 июня 2021, 17:03 59
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Фото: из открытых источников
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Кабинет Министров во время заседания 2 июня назначил заместителя министра здравоохранения Игоря Кузина новым главным санитарным врачом Украины

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Кабмин назначил Кузина Игоря Владимировича заместителем Министра здравоохранения Украины - главным государственным санитарным врачом Украины", - говорится в сообщении.

Справка: Игорь Кузин эпидемиолог, специалист в области общественного здоровья. В 2007 году окончил Донецкий национальный медицинский университет им. Горького (Медико-профилактическое дело). В 2016 году окончил Болгарский Медицинский университет (магистерская программа по общественному здоровью). Работал заместителем генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины".

Кузин является национальным контактным лицом Европейской системы эпидемиологического надзора в Украине. Он также является членом Европейской инициативы по исследованию туберкулеза, Международного общества по вопросам СПИДа и ряда других международных организаций в области медицины, здравоохранения и вирусологии.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Кабинет министров внесли документы на кандидата на должность главного государственного санитарного врача. Это Игорь Кузин - ексзаступник директора Центра общественного здоровья.

20 мая Верховная Рада поддержала назначение трех руководителей министерств: Ляшко, Кубракова и Любченко.

В тот же день в Украине назначили нового министра здравоохранения. Верховная Рада назначила главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

2 июня правительство назначило двух заместителей нового министра здравоохранения Виктора Ляшко.

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