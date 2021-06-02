Ексміністра розвитку економіки Милованова обрали головою наглядової ради "Укроборонпрому"

Фото: з відкритих джерел

На першому засідання оновленої наглядової ради "Укроборонпрому", яке відбулось 1 червня, головою ради було одноголосно обрано ексміністра економіки Тимофія Милованова

Як передає RegioNews, про це Милованов написав у Facebook.

Вчора було перше засідання оновленої наглядової ради "Укроборонпрому". На ньому мене обрали головою", - написав він.

Милованов зазначив, що на засіданні також затвердили перший за історію аудит, проведений ще за 2019 рік. Крім того, члени ради попросили генерального директора концерну підготувати план трансформації "Укроборонпрому".

Зазначається, що у засіданні взяли участь усі члени Наглядової ради, а також керівництво Концерну. На сьогодні Наглядова рада "Укроборонпрому" представлена п'ятьма членами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ексголова Херсонської ОДА Юрій Гусєв був призначений гендиректором "Укроборонпрому".