Уряд призначив двох заступників Ляшку
Кабінет міністрів призначив двох заступників нового міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка
Про це повідомив сам Ляшко у Facebook, пише RegioNews.
Зазначається, що заступниками міністра стали Ігор Кузін та Петро Ємець. Ці дві кандидатури були запропоновані самим главою МОЗ.
"Кабінет міністрів призначив запропоновані мною кандидатури двох заступників міністра. Ігор Кузін, Петро Ємець, вітаю у команді Міністерства охорони здоров’я. Легко не буде, але знаю, що разом зможемо реалізувати усе заплановане", - заявив Ляшко.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що до Кабінету міністрів внесли документи на кандидата на посаду головного державного санітарного лікаря. Це Ігор Кузін - ексзаступник директора Центру громадського здоров'я.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Мерські вибори в Харкові. Чому Терехов втрачає виборців на користь Світличної
20 млрд грн. на асфальті. Як у Кирила Тимошенка "освоїли" два річних бюджети Дніпропетровщини