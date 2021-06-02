Уряд призначив двох заступників Ляшку

Фото: МОЗ

Про це повідомив сам Ляшко у Facebook, пише RegioNews.

Зазначається, що заступниками міністра стали Ігор Кузін та Петро Ємець. Ці дві кандидатури були запропоновані самим главою МОЗ.

"Кабінет міністрів призначив запропоновані мною кандидатури двох заступників міністра. Ігор Кузін, Петро Ємець, вітаю у команді Міністерства охорони здоров’я. Легко не буде, але знаю, що разом зможемо реалізувати усе заплановане", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що до Кабінету міністрів внесли документи на кандидата на посаду головного державного санітарного лікаря. Це Ігор Кузін - ексзаступник директора Центру громадського здоров'я.