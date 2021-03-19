Колишньому майору ЗСУ висунули підозру по справі вибухів у Балаклії

Підозрюваний повинен був керувати діями своїх підлеглих під час завантаження боєприпасів, однак не робив цього

Підозрюваний повинен був керувати діями своїх підлеглих під час завантаження боєприпасів, однак не робив цього

Фото: gp.gov.ua

Працівники прокуратури висунули підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки майору Збройних Сил, який очолював загін розмінування військової частини А1352 під час вибухів у Балаклії в 2019 році.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews. Як заявляє слідство, командир загону знаходився у військовій частині в той час, коли він мав перебувати на місці діяльності підрозділів, що виконують завантаження вибухонебезпечних елементів ЗРК ЗМ9 "Куб”. Підозрюваний повинен був керувати діями своїх підлеглих, однак не робив цього. Також майор мав донести до відома підлеглих принцип дії вибухонебезпечних предметів і правила поводження з ними. Крім того, підозрюваний був зобов’язаний перевірити особовий склад на знання й вміння щодо проходження навчання з пожежно-технічного мінімуму і забезпечити їх дистанційними засобами гасіння під час перевезення вибухонебезпечних предметів. Недбале ставлення військової службової особи до служби призвело до загибелі трьох військовослужбовців та отримання тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості чотирма військовослужбовцями внаслідок вибухів під час розмінування та завантаження вибухонебезпечних предметів ЗРК ЗМ9 "Куб” на технічній території військової частини А1352 (м. Балаклія) у листопаді 2019 року”, - заявили в Офісі генпрокурора. У відомстві додали, що тепер вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нагадаємо, раніше ТСК оприлюднила висновки щодо подій у Балаклії, заявивши, що у кількох місцях під складами було закладено вибухівку. Цю версію розкритикував ексзаступник генпрокурора. 7 травня 2020 року в Офісы генпрокурора заявили, що долучать звіт ТСК до справи вибухыв на Харківщині, тоді Ірина Венедіктова пообіцяла провести повноцінне розслідування.

.