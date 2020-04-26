Військовий арсенал у Балаклії підірвали закладеною в кількох місцях вибухівкою – ТСК

Тимчасова слідча комісія з розслідування вибухів на складах боєприпасів підготувала свій перший звіт

Тимчасова слідча комісія з розслідування вибухів на складах боєприпасів підготувала свій перший звіт

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат, член ТСК Давид Арахамія.

За його словами, комісія розпочала роботу з дослідження фактів по Балаклії, бо це був найпотужніший арсенал в Східній Європі, і там Україна втратила майна і боєприпасів вартістю понад 12 мільярдів гривень.

Слідча коміся не згодна з версією про підрив з безпілотника, яку підтримує СБУ:

"Всі ми пам’ятаємо версію про атаку російського безпілотника, яку активно підтримував тодішній Генпрокурор і Головний військовий прокурор. Ви здивуєтеся, але СБУ досі на ній наполягає.

Але проти цієї версії свідчать два факти:

1. Експертиза встановила, що причиною одного з перших вибухів, з якого все почалося, був підрив спеціальних зарядів, які заздалегідь були закладені в землю.

В результаті вибуху утворилась воронка, яка має величезні розміри (дивись фото).

Водночас, після гасіння пожежі на території арсеналу виявлено до 10 аналогічних воронок, що свідчить про тотожний характер їх мінування.

2. Є матеріали слідства, які підтверджують, що в момент вибуху в районі Балаклії не було жодних літальних апаратів, а відомості Укравіаруху про прольот безпілотніка не витримують будь-кої перевірки та суперечать здоровому глузду", - написав Арахамія.

Тому ще 17 січня ТСК звернулась до Офісу Генпрокурора щодо передачі цієї справи для розслідування іншому органу слідства. Також Голові СБУ направили лист про те, що ТСК встановила розбіжності між версією старшого групи слідчих і реальними обставинами справи. Тобто по суті про фальсифікацію матеріалів кримінального провадження.

Звернення ТСК залишилися без уваги і в ОГП і в СБУ. Розслідування кримінальної справи в Харківському управлінні СБУ фактично зупинилося. Тому Комісія прийняла рішення про призначення експертизи, яку провів Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса.

Результати дослідження показали, що "воронка в районі перших вибухів утворилась внаслідок фугасної дії направленого вибуху заглибленого в ґрунт заряду бризантної вибухової речовини, до складу якої входили тринітротолуол (тротил), гексоген, тетранітропентаеритрит (ТЕН), що є характерним для підривних зарядів кумулятивно-фугасного принципу дії".

Судячи з розміру воронки, для цього в землю мало бути закладено два ряди (приблизно 10 воронок) кумулятивно-фугасних зарядів по п’ять штук (!!!) у кожному. Це приблизно 760 кілограм вибухівки, якщо везти мову про, наприклад, КФЗ-1.

"Зрозуміло, що закласти стільки кумулятивно-фугасних зарядів неможливо так, щоб це ніхто не побачив. При цьому, їх встановлення потребує спеціальних знань та навичків. Це дає підстави припускати, що все робилося в умовах очевидності для військовослужбовців частини і не за один день. Але в матеріалах справи цього немає, а ті, хто вели розслідування, за дивним збігом обставин, після цього отримали підвищення по службі", - пише Арахамія.

До 1 травня згідно закону ТСК має надати повний звіт. Але так як за цей час Комісія встигла повноцінно розслідувати вибухи лише на одному з 5 об’єктів і частково почали Калинівку, ТСК наполягатиме на продовженні своєї роботи ще на 6 місяців.