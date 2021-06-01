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01 червня 2021, 13:49 220

В Україні до позбавлення волі щороку засуджують близько 300 дітей

01 червня 2021, 13:49 220
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Фото: з відкритих джерел
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Представник Уповноваженого з дотримання прав дитини та сім’ї Аксана Філіпішина заявила, що за останні п'ять років близько 300 українських дітей щорічно засуджуються до позбавлення волі

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Укрінформ".

За її словами, тільки у 2020 році в судах розглядалися 6 377 справ, де були присутні діти в якості або підозрюваних, або жертв.

Розглянуто 3094 справи, і засуджено було 2208 дітей. З них 259 дітей були засуджені до позбавлення волі. Хочу сказати, що ця цифра в останні роки є доволі стабільною. Близько 300 дітей щороку за останні близько років 5 засуджуються до позбавлення волі”, - розповіла Філіпішина.

Вона додала, що минулого року понад п'ять тисяч українських дітей офіційно визнані такими, що постраждали від кримінальних правопорушень. В судах торік були розглянуті справи стосовно 1,5 тисячі дітей, які стали потерпілими від кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, Рада під час засідання 1 червня прийняла Постанову "Про вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України”. За відповідний проєкт проголосували 308 нардепів

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