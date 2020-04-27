Вибух арсеналу в Балаклії: колишній заступник генпрокурора відкидає версію ТСК

Чумак спростовує озвучену нардепом і членом ТСК Давидом Арахамією версію щодо навмисної закладки в землю і підриву боєприпасів на арсеналі в Балаклії в березні 2017 року

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Чумак спростовує озвучену нардепом і членом ТСК Давидом Арахамією версію щодо навмисної закладки в землю і підриву боєприпасів на арсеналі в Балаклії в березні 2017 року

Екс-заступник генпрокурора Вікор Чумак заявив, що розслідування вибухів арсеналу в Балаклії Харківської області заплуталося ще більше і зазначив, що слідство повністю відкинуло версію закладеної в землю вибухівки. Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Нагадаємо, що 24 квітня був опублікований звіт слідчої комісії Ради, в якому стверджується, що причиною пожежі на складах в Балаклії могли бути закладені в землю заряди, а версія з атакою дрона не підтверджується.

Після цього Чумак висловив здивування щодо оприлюдненого висновка ТСК, оскільки раніше слідство відкидало версію "закладок". За словами Чумака, зробити багатокілограмові закладки на території арсеналу, щоб це ніхто не помітив неможливо.

При цьому він додав, що є і інші докази щодо того, що перші вибухи були не з-під землі.

Довідка: Вночі 23 березня 2017 року на складах військової частини А1352 в Балаклії Харківської області почалася пожежа, що супроводжувалася вибухами і розльотом боєприпасів. З довколишніх населених пунктів евакуювали місцевих жителів. В результаті інциденту загинула одна людина, троє постраждали. Пожежа і вибухи знищили третину арсеналу, який зберігався на складах. 6 квітня 2017 р в СБУ заявили, що, за версією слідства, диверсію на артилерійському арсеналі в Балаклії здійснили з використанням безпілотника якісь цивільні особи. 2 березня нардеп Давид Арахамія, який входить до слідчої комісію Ради з розслідування пожеж на складах армії, заявив, що основна версія причини вибухів- атака безпілотника - була політично ангажованою. А 24 квітня був опублікований звіт слідчої комісії Ради, в якому стверджується, що причиною пожежі на складах в Балаклії могли бути закладені в землю заряди, а версія з атакою дрона не підтверджується.