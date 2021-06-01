В окупованому Криму "суд" виніс заочний вирок Чубарову

Фото: з відкритих джерел

У Сімферополі "Верховний суд" Криму заочно засудив до шести років колонії загального режиму голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова

Як передає RegioNews, про це повідомляють "Крим.Реалії".

Відомо, що голову Меджлісу звинуватили в "організації масових заворушень" в лютому 2014 року під стінами кримського парламенту. Чубарова засудили до шести років позбавлення волі та штрафу у 200 тисяч рублів.

Призначити Чубарову Рефату Абдурахмановичу покарання у вигляді шести років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії загального режиму", - сказав "суддя".

Вирок було винесено заочно, оскільки фігурант справи з 2014 року живе в Україні та знаходиться в міжнародному розшуку.

У "суді" також оголосили про призначення Чубарову 200 годин виправних робіт.

"Штраф у розмірі 200 тисяч рублів і 200 годин виправних робіт суд призначив за звинуваченням у "публічних закликах до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії" (1 і 2 ч. статті 280.1 КК Росії), однак ці статті були декриміналізовані, тому покарання за них не буде реалізовано", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Рефат Чубаров розповів, що до стратегії деокупації та реінтеграції Криму, що була затверджена на засіданні РНБО, не внесли ряд принципових позицій Меджлісу